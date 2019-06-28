Эксперты предупредили о давлении Украины на Запад в качестве «антироссии»

Эксперты предупредили о давлении Украины на Запад в качестве «антироссии»

Эксперты Российского совета по международным делам (РСМД) утверждают, что власти Украины не способны к самостоятельным решениям, однако оказывают давление на «патронов», доказывая свою незаменимость

Владимир Зеленский (в центре) (Фото: Анна Марченко / ТАСС)

Чем дольше продолжается противостояние Запада и России, тем определеннее проявляется зависимость американских и европейских кураторов Украины от ее руководства, своего рода «зависимость патронов от патронируемых», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на доклад, подготовленный экспертами РСМД.

В докладе «Украина после Евромайдана. Пять лет кризиса и надежд» указывается, что по мере эскалации конфликта Запад все больше воспринимает Украину как своего рода «антироссию». В результате Киев начинает «в какой-то степени оказывать давление на патронов, стремясь показать свою значимость и незаменимость».

«Я имел в виду, что американцы, зайдя на Украину, не могут обеспечить прямое управление и вынуждены считаться с реалиями украинского глубинного государства», — пояснил «Коммерсанту» один из авторов доклада, доцент кафедры стран постсоветского зарубежья РГГУ Александр Гущин.

Важным фактором в докладе названо и укрепление на Украине западных компаний, в результате чего те входят в местные «коррупционные схемы и сделки».