Около побережья Ливии перевернулась лодка с 50 мигрантами

У берегов Ливии перевернулась лодка, на борту которой находились более 50 мигрантов. Об этом сообщается в Twitter управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

«Лодка в бедственном положении и до сих пор не была найдена. Дополнительной информации об инциденте в настоящее время нет», — отмечается в сообщении. Сейчас поисково-спасательная операция продолжается.

В середине июля в результате крушения судна с нелегальными мигрантами из Ливии у берегов Туниса погибли 82 человека. Рыбакам удалось спасти с тонущей лодки четырех человек, один из них впоследствии скончался в больнице. Всего на борту было 86 человек.