Общество , 06:19
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В Китае при наезде автомобиля на пешеходов погибли четыре человека
Автомобиль наехал на толпу пешеходов в городе Чунцин в центральной части Китая, сообщает Beijing News. Инцидент произошел поздно вечером 22 июня в уезде Юньян.
Сообщается, что внедорожник врезался в другие машины и сбил более десяти человек.
В результате происшествия погибли четыре человека, еще девять получили серьезные травмы, передает Sing Tao Global Network.
По предварительным данным, 42-летний водитель внедорожника был пьян, отмечает Sina. Мужчина задержан.