В Китае при наезде автомобиля на пешеходов погибли четыре человека

В Китае при наезде автомобиля на пешеходов погибли четыре человека

Автомобиль наехал на толпу пешеходов в городе Чунцин в центральной части Китая, сообщает Beijing News. Инцидент произошел поздно вечером 22 июня в уезде Юньян.

Сообщается, что внедорожник врезался в другие машины и сбил более десяти человек.

В результате происшествия погибли четыре человека, еще девять получили серьезные травмы, передает Sing Tao Global Network.

По предварительным данным, 42-летний водитель внедорожника был пьян, отмечает Sina. Мужчина задержан.