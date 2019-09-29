СМИ сообщили об исчезновении парома с 55 пассажирами у берегов Йемена

В восточной части Йемена пропал паром, на борту которого находились 55 человек, в том числе восемь семей с детьми. Об этом сообщает Yementdy.tv.

По данным издания, в минувшую среду, 25 сентября, судно вышло из порта в провинции Эль Махра в направлении острова Сокорта, но до сих пор не прибыло в место назначения.

Администрация острова Сокорта проинформировала о случившемся арабскую коалицию во главе с Саудовской Аравией и начала поисково-спасательную операцию, передает Anadolu. Отмечается, что паром не располагает оборудованием для связи, что затрудняет его поиск.

В январе 2018 года в Тихом океане пропал паром MV Butiraoi, на борту которого находились 50 пассажиров. Судно 18 января выдвинулось из порта острова Ноноути и должно было прибыть в столицу Кирибати Южная Тарава 20 января.