В Тихом океане пропал паром с 50 пассажирами

Спасатели из Новой Зеландии и Фиджи начали совместный поиск парома MV Butiraoi, пропавшего в Тихом океане, на борту находились 50 пассажиров. Об этом сообщает газета The Guardian.

По данным газеты, паром должен был преодолеть 240 км за два дня. Судно 18 января выдвинулось из порта острова Ноноути и должно было прибыть в столицу Кирибати Южная Тарава 20 января.

Старший сотрудник службы поиска и спасения Новой Зеландии Джон Эшби рассказал, что спасатели «сделают все возможное, чтобы найти паром и пассажиров». По его словам, непосредственно перед выходом из порта судно подверглось ремонту, что могло спровоцировать проблемы с навигацией во время пути. Эшби отметил, что погода на протяжении недели в регионе была спокойной. В настоящий момент к поискам парома подключился береговой патрульный самолет P-3 Orion Военно-воздушных сил Новой Зеландии.

В Атлантическом океане в апреле 2017 года пропал южнокорейский сухогруз Stellar Daisy. Перед пропажей сухогруз успел подать сигнал бедствия, в тот момент судно находилось в 2,5 тыс. км от берега. На борту находились 22 человека, восемь из них были гражданами Южной Кореи, остальные — выходцы Филиппин.