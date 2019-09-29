В Дагестане подросток по сговору с друзьями убил собственного отца

В Дагестане 16-летний подросток обвиняется в убийстве собственного отца. Против него заведено уголовное дело п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Об этом сообщается в Facebook управления СК России по региону.

По данным следствия, подросток находился в плохих отношениях со своим отцом из-за того, что тот часто употреблял алкоголь и систематически ругал сына. Из-за этого подросток решил убить отца и привлек для этого двух своих друзей 17 и 18 лет.

В итоге 22 сентября трое жителей Махачкалы напали на 55-летнего мужчину, избив его металлической трубой. От полученных травм головы отец юноши скончался на месте, после чего подростки погрузили его тело в грузовой автомобиль и увезли в лес.

Все трое злоумышленников были задержаны, с ними провели допрос. По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как пишет «РИА Дербент», 16-летний юноша договорился с двумя друзьями: жителем поселка Загородный и 18-летним жителем Семендера. За помощь в совершении преступления он обещал подельникам вознаграждение в крупном размере.