В ЛНР при взрыве гранаты украинских боевиков пострадали пятеро детей

Пятеро детей пострадали при взрыве гранаты в населенном пункте Красная Заря самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщается в Facebook Народной милиции ЛНР.

Ранения получили дети в возрасте от 7 до 13 лет. Они нашли тайник с боеприпасами во время прогулки возле леса недалеко от жилых домов. «Играя, дети случайно взорвали одну из найденных гранат, в результате чего все пятеро получили ранения различной степени тяжести», — говорится в заявлении Народной милиции. Их госпитализировали в больницы Луганска.

По данным Народной милиции ЛНР, обнаруженные боеприпасы принадлежали украинским боевикам, которые занимали позиции в данном районе во время боевых действий летом 2014 года. Правоохранительные органы республики попросили местных жителей не приближаться и не прикасаться к взрывоопасным предметам при их обнаружении, а сообщить о находке МЧС, МВД или военной комендатуре.

На прошлой неделе на путепроводе в Луганске, по которому должен был двигаться гуманитарный конвой из России, произошел взрыв. Произошедшее власти ЛНР назвали терактом, отмечая, что взрыв подверг угрозе жизни россиян, которые ехали в составе колонны. Грузовики пришлось перенаправить по другому маршруту.