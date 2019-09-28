Врач сообщил о рождении сиамских близнецов на Украине

В украинском городе Черновцы родились сиамские близнецы, сообщает УНИАН со ссылкой на главного врача роддома № 2 Альберта Курицына.

По его словам, девочки родились в его медучреждении в ночь на 28 сентября. Он отметил, что у них одно тело, но две головы. Курицын признался, что раньше никогда не сталкивался с подобной патологией.

Главврач рассказал, что мать девочек была беременна впервые. Он добавил, что сиамских близнецов выявили внутриутробно. «Однако женщина по собственным убеждениям в свое время отказалась от прерывания беременности», — сказал он.

Курицын сообщил, что первоначально планировалось, что женщина будет рожать в больнице в Киеве, однако в итоге ее поместили в Черновицкий роддом, так как роды начались преждевременно — на 33-й неделе.