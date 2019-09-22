В Индии родилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами

В Индии родилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами

В индийском штате Раджастан на свет появилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами, сообщают портал India Times Post и британская газета Daily Mail.

По данным издания, у девочки родился здоровый брат-близнец. Врачи полагают, что на свет должна была появиться тройня, однако два плода срослись в материнской утробе. За все время беременности женщина ни разу не сделала УЗИ, из-за чего никто не мог догадаться о наличии проблемы.

Медики отметили, что у новорожденной были незначительные проблемы с дыханием, однако в настоящий момент жизненные показатели девочки стабильны. Состоянию матери и брата девочки ничего не угрожает.

Врачи намерены направить девочку в другой госпиталь для удаления лишних конечностей. Медики полагают, что после операции она сможет жить нормальной жизнью.