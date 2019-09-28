В Германии задержали забравшегося на небоскреб «человек-паука» Робера

Во Франкфурте-на-Майне (федеральная земле Гессен) полиция Германии задержала 57-летнего французского альпиниста Алена Робера, после того как он забрался на 153-метровый небоскреб Skyper. Об этом сообщает Frankfurter Neue Presse.

Очевидцы отмечают, пишет газета, что альпинист покорил здание в течение 20 минут. Использовал ли он при этом снаряжение и страховку, не уточняется. Как сообщает Hessenschau, он начал около 09:40 (10:40 мск). Когда Робер спустился, полиция уже ожидала его.

По предварительной информации, на здании нет никаких повреждений, однако правоохранительные органы проведут проверку о незаконном проникновении.

Робера уже несколько раз задерживали после того, как он забирался на высотные здания. В июне прошлого года он начал восхождение по 123-этажному небоскребу Lotte World Tower в Сеуле без страховки. Робер успел взобраться лишь на 75-й этаж здания, после этого он был перехвачен сотрудниками полиции. В октябре 2018 года он получил пять месяцев тюрьмы и штраф £5,5 тыс. (около 463 тыс. руб.) за то, что забрался на 230-метровый небоскреб Heron Tower в Лондоне.