В Британии «человек-паук» Ален Робер получил пять месяцев тюрьмы

Магистратский суд Лондона приговорил 56-летнего французского скалолаза Алена Робера по прозвищу Человек-паук к пяти месяцам тюрьмы и штрафу в £5,5 тыс. (около 463 тыс. руб.) за то, что мужчина забрался на 230-метровый небоскреб Heron Tower в британской столице. Об этом сообщает Sky News.

Также суд запретил скалолазу забираться на любое здание в Великобритании после освобождения из тюрьмы. Отмечается, что Робер достиг вершины Heron Tower за 45 минут, после спуска его задержала полиция Лондона. По словам прокурора, существует опасность того, что менее опытные скалолазы захотят повторить подъем Робера, что может привести к жертвам.

Алан Робер восходит на вершины зданий по стенам, не используя страховку, при этом он часто не получает разрешения на подъем от властей и владельцев небоскребов. Скалолаз уже покорял небоскреб Empire State Building в США, Эйфелеву башню, небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае и главное здание МГУ. В июне 2018 года полиция Сеула задержала Робера после попытки взобраться на крышу небоскреба Lotte World Tower.