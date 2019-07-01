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Общество ,  
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В Красноярске загорелось пятиэтажное общежитие

В Ленинском районе Красноярска загорелся жилой дом, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

По данным ведомства, пожар начался в 11:02 по местному времени (07:02 мск). В 11:53 его локализовали (07:53 мск). К тушению привлекли 45 спасателей и 15 единиц техники.

В пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю ТАСС сообщили, что загорелся пятиэтажный дом гостиничного типа. В нем загорелись три комнаты на пятом этаже. Пожарные спасли четырех человек, а еще 40 жильцов дома самостоятельно покинули здание. НИА «Красноярск» отмечает, что в нем располагается общежитие.

Пожар локализовали на площади 70 кв. м. В результате никто не погиб и не пострадал.

29 июня пожар произошел в торговом центре «Планета» в Рыбинском районе Красноярского края. Его площадь составила 1,2 тыс. кв. м. Данных о пострадавших нет.

Теги: Красноярск, Пожар
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