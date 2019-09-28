В Южной Корее загорелся танкер с россиянами на борту

В Южной Корее загорелся танкер с россиянами на борту

При взрыве на корабле пострадали девять человек. Их национальность не уточняется, но на борту были россияне и филиппинцы

Фото: LEE JIN-MAN / AP

В южнокорейском порту Ульсан утром в субботу загорелся корабль, который перевозил горючее. После возгорания произошел взрыв, в результате которого пострадали по меньшей мере девять из 25 членов экипажа, сообщает Yonhap.

Видео: Yonhap

Спустя некоторое время пламя перекинулось и на соседний корабль, на борту которого находился 21 человек. Задачей спасателей стало остановить распространение огня, однако локализовать пожар в течение нескольких часов не удалось.

https://www.instagram.com/p/B28YJc_noaz

По данным агентства, команда загоревшегося судна состоит из граждан России и Филиппин. Пока не сообщается, кто из них пострадал. Власти заявляют, что всех моряков удалось эвакуировать с корабля.