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В Южной Корее загорелся танкер с россиянами на борту
При взрыве на корабле пострадали девять человек. Их национальность не уточняется, но на борту были россияне и филиппинцы
Фото: LEE JIN-MAN / AP

В южнокорейском порту Ульсан утром в субботу загорелся корабль, который перевозил горючее. После возгорания произошел взрыв, в результате которого пострадали по меньшей мере девять из 25 членов экипажа, сообщает Yonhap.

Видео: Yonhap

Спустя некоторое время пламя перекинулось и на соседний корабль, на борту которого находился 21 человек. Задачей спасателей стало остановить распространение огня, однако локализовать пожар в течение нескольких часов не удалось.

https://www.instagram.com/p/B28YJc_noaz

По данным агентства, команда загоревшегося судна состоит из граждан России и Филиппин. Пока не сообщается, кто из них пострадал. Власти заявляют, что всех моряков удалось эвакуировать с корабля.

Причина возгорания пока не установлена.

В Генеральном консульстве России в Пусане подтвердили, что на борту судна Stolt Groenland находились десять россиян. «По информации, полученной от капитана судна, никто из членов экипажа серьезно не пострадал. Госпитализация никому не потребовалась», — говорится на странице диппредставительства в Facebook.

Загоревшийся танкер принадлежит компании Stolt Tankers, одной из крупнейших на рынке перевозок химических веществ. Всего у нее около 150 танкеров.

Автор: Артем Филипенок
При участии: Екатерина Костина
Теги: танкер, Южная Корея, Пожар
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