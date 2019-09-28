Следователи показали видео с места столкновения двух паромов на реке Лена

Следователи показали видео с места столкновения двух паромов на реке Лена

Следственный комитет показал кадры с места столкновения двух грузовых теплоходов на реке Лена в Якутии. Видео опубликовано в WhatsApp-канале СК.

Видео: Следственный комитет / WhatsApp

На кадрах видны повреждения носовой части, которые получило одно из судов во время столкновения.

Следователи начали проверку по факту происшествия. По предварительным данным, накануне столкнулись теплоходы «СПН-865», который следовал из Якутска в Нижний Бестях, и «СПН-858», шедший по обратному маршруту.

Повреждения получило первое судно. На теплоходах находились автомобили. В результате столкновения также пострадал один из работников парома. Он обратился за медицинской помощью самостоятельно.