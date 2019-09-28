На реке Лене столкнулись два парома с автомобилями на борту

На реке Лене столкнулись два парома с автомобилями на борту

В Якутии на реке Лене в столкнулись два частных парома, перевозившие автомобили, передает издание Sakhapress со ссылкой на республиканский главк МЧС. Информацию подтверждает и телеканал «Якутия 24».

Паромы столкнулись около полуночи по московскому времени в районе берега Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района, когда одно судно причаливало, а другое отходило от берега. Первый паром перевозил восемь грузовых и 16 легковых автомобилей, всю технику с судна позже удалось выгрузить на причале. Второй паром перевозил восемь грузовиков и 12 легковушек. В результате происшествия пострадал один работник парома, который самостоятельно обратился за медицинской помощью.

23 сентября на реке Лене на выходе с протоки Мархинка в районе острова Понамарев также столкнулись два парома, принадлежащие частным перевозчикам. В результате ЧП никто не пострадал, паромная переправа продолжила работу в штатном режиме.