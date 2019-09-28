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Синоптики пообещали москвичам потепление и ясную погоду 28 сентября

В субботу, 28 сентября, в Москве ожидается до 14 градусов выше нуля. Об этом РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в Московской области воздух также прогреется от 10 до 15 градусов тепла. При этом порывы ветра будут достигать не более 1–6 м/с, а атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.

«В субботу [28 сентября] будет солнечная погода без осадков», — заявила РБК главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

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Она добавила, что ночь на 29 сентября также будет теплой — около 6–7 градусов выше нуля, а по области от 4 до 9 градусов тепла.

Температура в воскресенье, 29 сентября, изменится незначительно и составит от 10 до 12 градусов тепла, но во второй половине дня ожидается кратковременный дождь. В понедельник, 30 сентября, погода будет облачная с температурой воздуха чуть выше климатической нормы и с небольшими дождями.

Теги: Москва, погода, осадки, новости РБК
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