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В Афганистане стартовали президентские выборы

В Афганистане началось голосование на выборах президента страны, передает Reuters.

На голосование зарегистрировались около 9,6 млн из 34 млн жителей Афганистана. В выборах примут участие 14 кандидатов, ранее четверо выбыли из гонки. Главными претендентами на пост главы государства являются действующий президент Ашраф Гани и премьер-министр Абдулла Абдулла.

По информации агентства, в 34 провинциях страны будут работать около 5 тыс. избирательных участков, которые от нападения талибов будут охранять 100 тыс. военнослужащих при поддержке авиации США. Ранее боевики угрожали жителям страны расправой, если они пойдут на выборы. Более 400 избирательных участков останутся закрытыми, поскольку они находятся на территориях, подконтрольных экстремистскому движению «Талибан» (запрещено в России). Еще сотни школ, мечетей и районных центров будут закрыты из-за соображений безопасности.

17 сентября в Афганистане более 20 человек погибли, еще 31 человек получил ранения в результате взрыва, который устроил террорист-смертник на предвыборном митинге с участием Ашрафа Гани. Двумя днями позже, 19 сентября, в провинции Забуль на юге Афганистана произошел взрыв у здания правительственной больницы. Погибли не менее 20 человек, пострадали 95. Ответственность за случившееся взял «Талибан».

Теги: Афганистан, выборы президента
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