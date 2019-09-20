Клиентов банков оценят по кредитам их родственников

Несколько кредитных организаций рассматривают новый подход к скорингу клиентов. Они готовятся оценивать заемщиков в зависимости от того, как платят по кредитам их родственники

Фото: Олег Яковлев / РБК

Российские банки могут начать оценивать заемщиков, опираясь на данные из кредитных историй их родственников. Такую методику разработало бюро кредитных историй «Эквифакс», которое аккумулирует информацию о кредитах в розничных банках (около 60% рынка, по оценке самого БКИ), кроме Сбербанка. Сервис сейчас тестируют более десяти розничных банков, рассказал РБК гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин. Свое участие в проекте РБК подтвердили ВТБ, Тинькофф Банк и «Ренессанс Кредит».

Мониторинг по родственникам

Разработанная модель оценивает риск дефолта заемщика только на основе кредитных историй его ближайшего окружения, данные о самом клиенте не используются, пояснили в «Эквифаксе». Банк направляет в бюро данные о претенденте на кредит, а БКИ смотрит по своей системе, совпадает ли эта информация со сведениями о других субъектах кредитных историй. В частности, изучаются фамилия, имя и отчество человека, адрес проживания и регистрации, контактные телефоны, а также данные о поручителях и созаемщиках, которые могут указываться в заявке.

После поиска совпадений система оценивает кредитное поведение родственников клиента и вычисляет риск дефолта самого человека — этот показатель может повлиять на итоговый скоринговый балл заемщика (кредитный рейтинг), который увидит банк. Сейчас система содержит сведения о почти 60 млн граждан, сообщили в «Эквифаксе». Вероятность того, что в базе бюро обнаружится информация хотя бы об одном родственнике клиента, составляет 80%.

Влияние на кредитный рейтинг, согласно методике «Эквифакса», зависит от того, допускал ли кто-то из родственников клиента просрочку и в каком объеме.