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В Якутии на реке Лена столкнулись два парома

В Якутии на реке Лене столкнулись два парома, принадлежащие частным перевозчикам. В результате ЧП никто не пострадал. Об этом сообщает местное агентство ЯСИА со ссылкой на пресс-службу Минтранспорта.

По данным агентства, столкнулись «Паром-9» и «СПТО-832», принадлежащие ООО «Первая паромная переправа» и ООО «Ассоциация строителей АЯМ». Инцидент произошел около 22:50 (16:50 мск) на выходе с протоки Мархинка в районе острова Понамарев. У одного судна повреждения в области аппарели, у другого — в носовой части. Из-за происшествия рейс отменили. Как отмечает NewsYkt, поврежден еще один аппарат. О чем идет речь, не уточняется.

Сбоев в работе паромной переправы не наблюдается. Комиссия Северо-Восточного управления государственного морского и речного надзора и транспортной полиции проведет проверку по факту случившегося. Сейчас оформляются необходимые документы, проходят восстановительные работы.

Теги: Якутия, столкновение, паромы
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