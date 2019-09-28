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Эксперт связал популярность all inclusive у россиян с дефицитом в прошлом

Россияне охотно выбирают систему all inclusive («все включено») на отдыхе, потому что в прошлом в стране был постоянный дефицит продуктов, сообщил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, передает «РИА Новости».

По его словам, ХХ век связан с войнами, перестройкой и дефицитом продуктов. «Поэтому нашему человеку хочется есть много и недорого. «Все включено» похоже на привычную советскую столовую. Ресторанов в СССР было мало, поэтому нет ресторанной культуры, она только сейчас начинает складываться», — сказал Бухаров.

Эксперт отметил, что система all inclusive также удобна для россиян, поскольку те слабо владеют иностранными языками. Если в меню можно не понять описание блюда, то при формате «все включено» можно просто увидеть и взять, добавил он.

Ранее руководитель Ростуризма Олег Сафонов также сообщал о том, что система отдыха «все включено» имеет советские корни. По его словам, прообразом нынешней all inclusive была система лечения и оздоровления, придуманная и развивавшаяся в СССР с 1920-х годов. Формат «все включено» начал активно распространяться на зарубежных курортных направлениях с 1990-х годов и был в первую очередь ориентирован на туристов с постсоветского пространства, отметил Сафонов.

Теги: «Все включено», отдых, дефицит
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