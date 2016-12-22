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В Ростуризме назвали отдых в СССР прообразом системы «все включено»
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В Ростуризме назвали отдых в СССР прообразом системы «все включено»
Общество, 10:49
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В Ростуризме назвали отдых в СССР прообразом системы «все включено»

Современная система отдыха «все включено» имеет советские корни. Об этом RT заявил руководитель Ростуризма Олег Сафонов.

«Хотелось бы подчеркнуть, что прообразом создания системы «все включено» была та система лечения и оздоровления, которая была с начала 1920-х придумана и развивалась в Советском Союзе», — пояснил Сафонов.

Он добавил, что система all inclusive, которая начала стремительно развиваться в 1990-х годах на массовых зарубежных пляжных направлениях, была ориентирована, в большей степени, на туристов с постсоветского пространства.

Сафонов также назвал города России, где система «все включено» наиболее развита. Это Сочи, Анапа, а также Туапсинский регион и регион в Горячем ключе. Также объекты, работающие по данной системе, есть и в Крыму.

Теги: Ростуризм , отдых , СССР , Система , «Все включено»
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