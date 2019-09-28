Суд отказал в реабилитации растрелянному в 1947-м за госизмену полковнику

Верховный суд отказал в реабилитации расстрелянному за госизмену бывшему заместителю командующего 57-й армией по бронетанковым войскам полковнику Владимиру Арцезо. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Главной военной прокуратуры.

Надзорное ведомство проверило уголовное дело в отношении Арцезо после обращения некого иностранного жителя, указано в сообщении. В мае 1942 года военный сдался в плен, на допросе выдал немецкой стороне секретную информацию о бронетанковых войсках и «в силу антисоветских убеждений и неверия в победу Красной армии в войне с фашизмом перешел на сторону врага». С осени того же года он работал при отделе немецкой разведки и занимал руководящие должности при Русской освободительной армии. Арцезо дважды получал награды от немецкого командования и дослужился до генерал-майора фашистской армии. 8 мая 1945 года он сдался в плен американским войскам, и 12 февраля 1946 года его передали СССР. В 1947 году полковник был за госизмену приговорен к расстрелу.

ГВП убедилась в убедительности представленных доказательствах и согласилась с выводами о виновности Арцезо, что поддержал и Верховный суд.

За почти 28 лет военная прокуратура в рамках закона «О реабилитации жертв политических репрессий» проверила более 270 тыс. уголовных дел в отношении 300 тыс. человек. Согласно результатам проверки, 180 тыс. приговоров были признаны обоснованными. В конце июля 2018 года Верховный суд посмертно оправдал советского историка и члена правозащитного движения Петра Якира, подозреваемого в разглашении гостайны, — сына советского военачальника времен Гражданской войны Ионы Якира, расстрелянного в 1937 году в ходе сталинских репрессий за участие в «военно-фашистском антисоветском заговоре». Помимо этого, за историком признали право на реабилитацию. Согласно действующему законодательству, в случае смерти реабилитированного право на взыскание компенсации переходит к его наследникам.