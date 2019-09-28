Врач назвал способ сохранить здоровье после 35 лет

После 35 лет необходимо следить за весом, давлением и уровнем холестерина и глюкозы в крови — повышенные показатели могут свидетельствовать о заболеваниях сердечно-сосудистой системы, заявил президент Общества специалистов по сердечной недостаточности, профессор и академик Российской академии наук Юрий Беленков.

Врач добавил, что после достижения 35-летнего возраста необходимо измерять окружность талии. Максимальным «здоровым» обхватом считается 85 см у женщин и 95 см у мужчин. Если же показатель больше нормы, то риск развития сердечно-сосудистых заболеваний повышается, отметил Беленков. По его словам, они приводят примерно к половине смертей в России. При этом 87% жителей страны с сердечной недостаточностью неверно лечат гипертоническую болезнь. «Они не достигают целевых уровней давления, у них постоянно сердце работает под нагрузкой», — сказал Беленков.

Ранее Минздрав сообщал, что справиться со стрессом и сократить риск развития заболеваний сердца помогут правильный образ жизни и здоровое питание. Для борьбы с перенапряжением ведомство порекомендовало высыпаться и ежедневно отводить немного времени для релаксации, также повысить уровень сопротивления стрессу помогут занятия йогой и регулярный отдых — «желательно на природе». При этом эксперты Минздрава порекомендовали не есть на ходу, а относиться к приему пищи как к времени отдыха, а поднять настроение помогут такие продукты, как орехи, имбирь, шоколад и бананы.