Самолет из Новосибирска вынужденно приземлился в Екатеринбурге

Рейс S7-5036, следовавший из Казани в Новосибирск, совершил незапланированную посадку в Екатеринбурге из-за плохого самочувствия пассажира, заявили РБК в пресс-службе аэропорта Кольцово.

По прибытии самолета в Екатеринбург пассажиру была оказана первая помощь, после этого он был госпитализирован в одну из городских больниц. В 19:33 (17:33 мск) рейс вылетел в пункт назначения.

26 сентября рейс авиакомпании «Россия» из Новосибирска в Санкт-Петербург был задержан более чем на 14 часов из-за технической неисправности самолета

