Рейс из Новосибирска в Петербург задержали по техпричинам на 14 часов

Рейс из Новосибирска в Петербург задержали по техпричинам на 14 часов

Рейс авиакомпании «Россия» из Новосибирска в Санкт-Петербург задержан более чем на 14 часов из-за технической неисправности самолета, сообщили РБК в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

«Самолет должен был вылететь в 6:45 по местному времени (2:45 мск) из Новосибирска в аэропорт Санкт-Петербурга, рейс отложен предварительно на 21 час», — сказала представитель ведомства.

На рейс самолета Airbus-319 было зарегистрировано 67 человек, десять из них к настоящему времени уже улетели другими рейсами, десять размещены в гостинице. «Пассажиры обеспечены напитками и горячим питанием», — отметили в прокуратуре.

По словам представителей ведомства, авиакомпания планирует отправить пассажиров этим же самолетом после дополнительного технического обслуживания. Сотрудники транспортной прокуратуры находятся в аэропорту и контролируют соблюдение прав пассажиров задержанного рейса, уточнили в надзорном ведомстве.

РБК направил запрос в пресс-службу авиакомпании «Россия».