СК возбудил дело после ампутации руки у мальчика из Ростовской области

Управление СК по Ростовской области возбудило уголовное дело после ошибочной ампутации руки у мальчика. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Это произошло после того, как СК закончил доследственную проверку ненадлежащего оказания медицинской помощи ребенку в больнице Зерноградского района.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 118 УК (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Преступление карается лишением свободы на срок до года и лишением права занимать определенные должности до трех лет.

В августе 11-летний мальчик поступил в больницу Зерноградского района с открытым переломом руки. Врачи больницы прооперировали ребенка и наложили гипс. Из-за продолжавшейся боли семья мальчика обратилась в областную детскую больницу, где врачи установили развитие гангрены, после чего пришлось ампутировать предплечье. Росздравнадзор провел проверку в больнице и обнаружил нарушения в том, что касалось своевременности и правильности установки диагноза.