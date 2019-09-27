В Ростовской области из-за ошибки врачей мальчику ампутировали руку

В Зерноградском районе Ростовской области 11-летнему мальчику ампутировали руку из-за ошибки врачей. Об этом сообщается на сайте областного Росздравнадзора.

Ведомство провело проверку в Центральной районной больнице, где оказывали помощь мальчику. Специалисты Росздравнадзора обнаружили нарушения в том, что касалось своевременности и правильности установки диагноза, а также в том, что касается «стандарта и объема оказанной помощи». Материалы по итогам проверки передали в Следственный комитет Зерноградского района.

Как писал «Ростов-на-Дону онлайн», в станице Мечетинской летом этого года мальчик упал и сломал руку. Ему наложили гипс, но боль не проходила, а рука отекла. Семья обратилась в областную больницу, где врачи диагностировали гангрену (омертвение тканей из-за инфекции). Они приняли решение ампутировать ребенку руку.

О начале доследственной проверки из-за случившегося Следственный комитет сообщил в начале августа. Отмечалось, что по ее результатам примут процессуальное решение.