Синоптики предупредили об ухудшении качества воздуха в Москве

Качество воздуха в Москве ухудшится вечером 27 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росгидрометцентр.

Начиная с 18:00 27 сентября и до 10:00 часов 28 сентября в Москве и области ожидаются метеорологические условия, «неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», сказано в сообщении Росгидрометцентра. В службе также отметили, что для всех предприятий Москвы будет объявлена I степень опасности НМУ (неблагоприятных метеорологических условий).

Ранее синоптики сообщили, что в начале октября в столице будет преобладать рекордно низкое атмосферное давление. В предстоящие выходные показатели атмосферного давления еще будут оставаться повышенными, а уже на следующей неделе пойдут на спад, достигнув рекордно низкой отметки в первый день октября.

В Москве на этот день прогнозируется давление 976 гПа. Самый низкий показатель в столице был зафиксирован в 1954 году и составлял 977,7 гПа.