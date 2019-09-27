Трамп назвал свое преимущество перед Линкольном

Президент США Дональд Трамп заявил, что его прическа лучше, чем у 16-го президента США Авраама Линкольна, передает Bloomberg.

«У меня самый подходящий вид для президента, за исключением, может быть, Эйба Линкольна, когда он носил шляпу», — сказал Трамп на встрече с американскими дипломатами в Нью-Йорке.

После этого президент добавил, что волосы у него все же лучше, чем у Линкольна.

Авраам Линкольн занимал пост президента США с 1861 по 1865 год, он был первым президентом США от Республиканской партии. Авраам Линкольн отличался высоким ростом, а также носил короткую стрижку с чубом на правую сторону. Кроме того, известно, что он носил цилиндр.

Ранее в сентябре Трамп заявлял, что его волосы «лучше, чем у большинства его друзей того же возраста». Кроме того, президент заявил, что готов доказать, что не носит парик, выступив под дождем на мероприятии в поддержку сенатора Северной Каролины Дэна Бишопа.