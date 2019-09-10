Трамп пошутил про свои волосы

Президент США Дональд Трамп на встрече со сторонниками в Северной Каролине заявил, что готов провести предвыборный митинг на открытой площадке под дождем и доказать натуральность своей прически, пишет The Hill.

«Я даже буду готов выступить под дождем и промочить волосы. По крайней мере это показало бы, что это мои волосы настоящие», — пошутил он в ходе мероприятия в поддержку сенатора штата Дэна Бишопа.

Трамп добавил, что его волосы «лучше, чем у большинства его друзей того же возраста».

В прошлом году во время встречи со своими сторонниками в Южной Каролине Трамп посоветовал кандидатам воздержаться от участия в выборах, если их волосы ненастоящие. В ходе своей предвыборной кампании в 2015 году американский президент предложил женщине, усомнившейся в натуральности его волос потрогать его прическу. В 2017 году появилась информация о том, что Трамп принимает стимулирующий рост волос препарат, а спустя год президент признался, что с помощью своей прически пытается скрыть лысину.