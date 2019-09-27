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Экс-главу Службы госбезопасности Узбекистана приговорили к 18 годам

Военный суд Узбекистана вынес обвинительные приговоры в отношении экс-главы Службы государственной безопасности (СГБ) страны Ихтиера Абдуллаева и еще 22 членов созданного им преступного сообщества. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Узбекистана.

Абдуллаева признали виновным в организации преступного сообщества и назначили наказание в виде 18 лет лишения свободы. Кроме того, суд признал его виновным в получении взяток, заключении сделок вопреки интересам страны, вымогательстве, хищении чужого имущества, нарушении таможенного законодательства в особо крупных размерах, а также в ряде других уголовно наказуемых деяний.

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Также суд приговорил к тюремным срокам бывшего замглавы СГБ Джахангира Игамова (16 лет колонии), экс-советника главы СГБ Алишера Ишанходжаева (17 лет), бывшего заместителя прокурора Ташкента Еркина Абдуллаева (14 лет), бывшего замглавы управления по работе с кадрами Министерства юстиции Юсуфбая Ходжаева (восемь лет), экс-заместителя генерального прокурора Гайрата Хидоятова (пять лет), бывшего заместителя председателя Верховного суда Бахадыра Дехканова (пять лет), экс-прокурора Наманганской области Улугбека Тошева (пять лет). Суд принял решение лишить каждого из них права занимать должностные и материально-ответственные положения на определенные сроки.

«Остальным 15 подсудимым также были назначены наказания с учетом тяжести и общественной опасности их деяний, а также роли в совершенных преступлениях», — говорится в сообщении.

Теги: Узбекистан, взятка, злоупотребление полномочиями
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