Экс-главу избиркома Коми приговорили к шести годам колонии за взятку

Сыктывкарский городской суд приговорил к шести годам колонии общего режима и штрафу в размере 1,56 млн руб. бывшего председателя избиркома Коми Елену Шабаршину, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

«В связи с незаконным вознаграждением председатель избиркома представляла первому зампредседателя правительства региона оперативную информацию о ходе выдвижения кандидатов, о поступающих жалобах, о подведении итогов выборов» — говорится в тексте.

Шабаршина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Бывшую главу избиркому также лишили права на два года занимать должности на государственной службе и в органах муниципального самоуправления Подсудимая вину не признала.

О возбуждении уголовного дела в отношении Елены Шабаршиной, занявшей к тому времени пост руководителя администрации главы Коми, Следственный комитет объявил в 2016 году. По версии следствия, с января 2007 года по август 2015 года она систематически получала от замглавы Коми Константина Ромаданова деньги «за общее покровительство и попустительство по службе». Предполагается, что всего она получила не менее 6 млн руб.

