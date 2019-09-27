ВШЭ расторгла контракт с обвиненным в растлении учениц педагогом

Высшая школа экономики (ВШЭ) 25 сентября расторгла контракт с преподавателем лицея, обвиненным в растлении учениц, сообщили РБК в пресс-службе НИУ ВШЭ.

С 16 августа комиссия Высшей школы экономики проводила служебную проверку в отношении своего преподавателя Александра Кузнецова. Поводом для проверки послужила распространенная в Сети информация о неподобающем поведении преподавателя в прошлом.

«Комиссия проанализировала факты и обстоятельства случившегося ранее, а также побеседовала с обучавшимися и сотрудниками лицея. По результатам проверки комиссии случаев, подобных описанным в интернете, выявлено не было. Однако были зафиксированы факты неэтичного поведения преподавателя, нарушение Кузнецовым необходимой дистанции в отношениях между преподавателем и учениками», — заявили представители вуза.

Университет признал поведение преподавателя «неприемлемым для лицея», также не соответствующим «этическим нормам и профессиональной этике педагога».

В августе две бывшие ученицы обвинили своего учителя в неподобающем поведении. Они написали, что в течение школьного обучения имели тесные отношения с педагогом. В связи с этим ВШЭ, где работал обвиняемый, инициировала служебную проверку.