Мэром Тулы стала олимпийская чемпионка Ольга Слюсарева

Ольга Слюсарева стала новым мэром Тулы, за нее проголосовали депутаты местной городской думы, сообщается на сайте городского законодательного собрания.

Кандидатура велогонщицы, шестикратной чемпионки мира и олимпийской чемпионки (золотая медаль ОИ-2004 в Афинах — РБК) была выдвинута партией «Единая Россия». В ее поддержку высказались большинство депутатов городской думы.

По данным местного портала «Вести.Тула», ранее Слюсарева работала в правительстве региона и возглавляла комитет Тульской области по спорту и молодежной политике. В 2019 году Слюсарева была избрана депутатом Тульской гордумы.

Предыдущий мэр Тулы Юрий Цкипури ушел в отставку 19 сентября. Он сложил свои полномочия досрочно, так как его избрали депутатом Тульской областной думы.