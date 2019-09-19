Политика , 19 сен, 18:37
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Мэр Тулы ушел в отставку
Глава города Тулы Юрий Цкипури в четверг заявил о своей досрочной отставке из-за его избрания депутатом Тульской областной думы. Об этом сообщает тульское отделение газеты «Аргументы и факты».
«В связи с избранием депутатом Тульской областной думы досрочно прекращаю полномочия главы муниципального образования город Тула и полномочия депутата городской думы», — цитирует издание обращение Цкипури к жителям Тулы.
69-летний Юрий Цкипури был избран мэром Тулы в сентябре 2014 года. На пост мэра его кандидатуру предложила партия «Единая Россия».
Его предшественник Александр Прокопук ушел в отставку на фоне публикаций о его возможной причастности к коррупции и незаконному отчуждению госимущества.
РБК направил запрос в администрацию Тулы.