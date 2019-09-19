Мэр Тулы ушел в отставку

Глава города Тулы Юрий Цкипури в четверг заявил о своей досрочной отставке из-за его избрания депутатом Тульской областной думы. Об этом сообщает тульское отделение газеты «Аргументы и факты».

«В связи с избранием депутатом Тульской областной думы досрочно прекращаю полномочия главы муниципального образования город Тула и полномочия депутата городской думы», — цитирует издание обращение Цкипури к жителям Тулы.

69-летний Юрий Цкипури был избран мэром Тулы в сентябре 2014 года. На пост мэра его кандидатуру предложила партия «Единая Россия».

Его предшественник Александр Прокопук ушел в отставку на фоне публикаций о его возможной причастности к коррупции и незаконному отчуждению госимущества.

РБК направил запрос в администрацию Тулы.