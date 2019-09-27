Октябрь в Москве и области начнется с рекордно низкого давления

Октябрь в Москве и области начнется с рекордно низкого давления

В начале октября в столице будет преобладать рекордно низкое атмосферное давление, говорится на сайте «Метеоновости».

В эти выходные показатели атмосферного давления еще будут оставаться повышенными, а уже на следующей неделе пойдут на спад, достигнув рекордно низкой отметки в первый день октября.

«В Москве на этот день прогнозируется давление 976 гПа. А это значит, что возможен новый рекорд по давлению», — отмечается в сообщении.

Самый низкий показатель в Москве был зафиксирован в 1954 году и составлял 977,7 гПа.

В середине осени в столицу и Подмосковье придет «глубокий циклон» со стороны Северного моря. В сферу влияния циклона попадет практически весь европейский регион России. Синоптики предупреждают о том, что низкое атмосферное давление в сочетании с возмущенным магнитным полем может представлять опасность для здоровья человека.