В Москве арестовали девять собиравших деньги на теракты исламистов

В Москве арестовали девять собиравших деньги на теракты исламистов

Девять подозреваемых в финансировании деятельности ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) заключены под стражу, сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета России по Москве.

Как отмечает следствие, один из обвиняемых, находясь на территории Египта, вступил в ряды ИГИЛ. По возвращению в 2015 году в Россию, он начал поиск желающих проспонсировать террористическую организацию, действующую на территории Сирии и Ирака.

Для этого он создал чат в мобильном телефоне, куда вошло порядка 30 человек. Денежные средства собирались на банковские карты, откуда переводились на счета террористов.

По данным ведомства, участники преступного сообщества встречались в деревне Кокошкино Московской области, где принимали присягу на верность ИГИЛ. После этого новички обязались ежемесячно финансировать террористическую организацию.