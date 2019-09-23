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Член ИГ получил срок за подготовку теракта в Северной Осетии

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к десяти годам строгого режима Тимура Албакова, планировавшего совершить террористический акт на территории села Чермен в Северной Осетии. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда.

Албакова осудили за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30 (приготовление к совершению преступления), п. «а» ч. 2 ст. 205 (террористический акт), ч. 1 ст. 222.1 (хранение взрывчатых веществ), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) УК РФ.

Как сообщили в пресс-службе, обвиняемый в марте 2018 года планировал совершить террористический акт в селе Чермен Республики Северная Осетия. В интернете он вступил в преступный сговор с иным лицом и получил от него материалы о способах изготовления самодельных взрывных устройств, приемах и методах ведения разведывательной деятельности и убийства людей. У Албакова хранилось самодельное взрывное устройство. Кроме того, он вступил в международную террористическую организацию «Исламское государство» (запрещена в России). Однако осуществить террористический акт Албаков не успел. Его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок десять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 10 тыс. руб. Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.

В июле Московский окружной военный суд вынес приговор трем членам ИГ за подготовку терактов в Москве. Их приговорили к лишению свободы на срок от 10 до 15 лет в колонии строгого режима.

Теги: Северная Осетия, «Исламское государство», новости РБК
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