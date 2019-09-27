РБК вошел в лонг-лист премии Kantar Information is Beautiful Awards

Спецпроект РБК «Масштаб загрязнений: как росли подмосковные свалки» вошел в лонг-лист международной премии Kantar Information is Beautiful Awards (Kantar IIB Awards) в категории «Карты, места и пространства» (Maps, Places & Spaces). Премия, которой отмечают проекты с точки зрения визуализации данных, инфографики, интерактивных проектов и искусства подачи информации, вручается ежегодно с 2012 года. Кроме РБК в лонг-лист премии вошли проекты информагентств ТАСС и «РИА Новости».

Всего в лонг-лист премии в категории «Карты, места и пространства» вошли более 50 проектов. Проекты оценивает международная команда из экспертов в области визуализации данных.

1 октября жюри объявят проекты, вошедшие в шорт-лист премии, после чего будет открыто голосование, которое продлится до 11 октября. Победители будут представлены на церемонии в Лондоне 20 ноября.