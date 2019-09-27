В России отзовут 37 автомобилей Bentley Continental

Официальный представитель Bentley в России «Фольксваген Груп Рус» отзовет 37 автомобилей марки Bentley Continental из-за проблем с системой экстренных вызовов. Об этом сообщает Росстандарт.

«Причиной отзыва транспортных средств является неполное соответствие оборудования для экстренных вызовов спецификации изготовителя», — объяснили в компании.

VIN-коды этих автомобилей опубликованы в отдельном документе на сайте ведомства. Представители дилера свяжутся с их владельцами, чтобы организовать необходимый ремонт: «Фольксваген Груп Рус» заменит в автомобилях модуль диагностического интерфейса шин.

Замена деталей будет осуществлена бесплатно, отмечает Росстандарт.

26 сентября Mercedes-Benz заявил об отзыве в России более 900 автомобилей из-за проблем с системой кондиционирования. Под отзыв попали машины, реализованные компанией в 2018–2019 годах.