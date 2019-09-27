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Минобороны показало видео запуска сверхзвуковой ракеты «Оникс» на Чукотке

Расчет берегового комплекса «Бастион» Тихоокеанского флота впервые в истории 27 сентября запустил сверхзвуковую крылатую ракета «Оникс». Минобороны опубликовало видео запуска в Twitter.

На кадрах показано, как ракетные установки отгружают на корабль в береговой зоне, а также сам запуск ракеты.

Ранее Мионобороны сообщило, что ракета успешно поразила судно-мишень на дистанции более 200 км в Чукотском море. Безопасность операции обеспечивали 10 боевых кораблей и судов Тихоокеанского флота, а также морская авиация.

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По данным телеканала «Звезда», всю технику и личный состав доставили к месту пуска большим десантным кораблем.

Техника, которая участвовала в запуске «Оникса», проделала многокилометровый марш, отмечает телеканал. Военные произвели залп с необорудованных позиций.

Теги: Чукотка, запуск ракеты, крылатая ракета, Минобороны
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