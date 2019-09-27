Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 сентября
USD ЦБ: 64,29 (+0,1) Quote, 26 сен, 12:55
Курс евро на 27 сентября
EUR ЦБ: 70,38 (-0,2) Quote, 26 сен, 12:55
Минстрой предложил создать базу плательщиков для отлова должников по ЖКХ Общество, 09:41 В Приморье задержали более 260 рыбаков из КНДР Общество, 09:40 Еда на колесах: сколько стоит открыть и как окупить свое мобильное кафе РБК и ГАЗ, 09:33 Миссия МВФ заявила о безрезультатности борьбы с коррупцией на Украине Общество, 09:25 Треть крупных компаний России захотели выйти на рынок Китая Экономика, 09:09 Большой, маленький, дорогой: что не важно для женщины при выборе авто РБК и Subaru, 09:01 Нью-Йорк слезам не верит: как Airbnb воюет с властями города — Bloomberg Pro, 09:01 Президент Бразилии сравнил вторжение в Венесуэлу с войной во Вьетнаме Политика, 08:57 В аргентинском аэропорту нашли 240 кг кокаина Общество, 08:48 Суд ограничил стрельбы на полигоне Росгвардии из-за пуль в домах жителей Общество, 08:30 Как открыть семейный отель: интерактивный бизнес-тест РБК и HUAWEI, 08:30 В Тамбовской области четыре человека погибли при пожаре в доме Общество, 08:25 СМИ сообщили о поиске работы в России бывшим тренером «Милана» Спорт, 08:19 Оборонный банк станет агентом правительства по международным долгам Финансы, 08:02
Политика ,  
0 
Президент Бразилии сравнил вторжение в Венесуэлу с войной во Вьетнаме

Бразильский президент Жаир Болсонару исключил военное вторжение в Венесуэлу, сравнив такое решение с войной во Вьетнаме. Об этом он заявил в эфире телеканала Rede Vida. Запись опубликована в YouTube телеканала.

«Любая военная интервенция из любой страны — это Вьетнам», — сказал Болсонару. По его словам, сложная топография страны приведет к тому, что любая сторона, которая захочет вторгнуться на ее территорию, рискует оказаться в затруднительном положении.

Он добавил, что несмотря на острые политические и социальные проблемы в Венесуэле, поддержка ее президента Николаса Мадуро со стороны Кубы, Китая и России помогает укрепить его позиции.

Болсонару считает, что власть Мадуро обеспечивают разные внутренние интересы в стране. Среди заинтересованных, по его мнению, 60 тыс. кубинцев, Россия, которая вложила в Венесуэлу деньги, «генералы» наркотрафика, террористические группировки, ополченцы. «Эти внутренние интересы — то, что делает Мадуро сильным», — заключил Болсонару.

При этом президент похвалил своего американского коллегу Дональда Трампа за то, что тот ввел санкции против Венесуэлы.

Политика
Венесуэла ответила на слова Трампа о «кубинской марионетке»

Трамп 24 сентября в своей речи с трибуны 74 ООН назвал Мадуро «кубинской марионеткой», «скрывающейся от своего народа», тогда как венесуэльцы страдают от нехватки основных товаров, а также от грубых нарушений прав человека. В ответ на это глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса назвал Трампа «марионеткой империализма и капитализма». По словам Арреаса, другие страны региона, которые признают лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо, — марионетки США.

В январе этого года в Венесуэле лидер Национальной ассамблеи, оппозиционер Хуан Гуаидо провозгласил себя президентом страны. Его поддержали США, ряд стран Европы и Латинской Америки. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддерживают действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Теги: Венесуэла, Бразилия, Николас Мадуро, война во Вьетнаме
Материалы по теме
Трамп приостановил разрешение на въезд в США чиновникам Венесуэлы и Ирана
Политика
Путин назвал поставки сельхозпродукции в Венесуэлу гуманитарной помощью
Политика
США выделят оппозиции Венесуэлы $52 млн помощи
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter