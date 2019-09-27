Президент Бразилии сравнил вторжение в Венесуэлу с войной во Вьетнаме

Президент Бразилии сравнил вторжение в Венесуэлу с войной во Вьетнаме

Бразильский президент Жаир Болсонару исключил военное вторжение в Венесуэлу, сравнив такое решение с войной во Вьетнаме. Об этом он заявил в эфире телеканала Rede Vida. Запись опубликована в YouTube телеканала.

«Любая военная интервенция из любой страны — это Вьетнам», — сказал Болсонару. По его словам, сложная топография страны приведет к тому, что любая сторона, которая захочет вторгнуться на ее территорию, рискует оказаться в затруднительном положении.

Он добавил, что несмотря на острые политические и социальные проблемы в Венесуэле, поддержка ее президента Николаса Мадуро со стороны Кубы, Китая и России помогает укрепить его позиции.

Болсонару считает, что власть Мадуро обеспечивают разные внутренние интересы в стране. Среди заинтересованных, по его мнению, 60 тыс. кубинцев, Россия, которая вложила в Венесуэлу деньги, «генералы» наркотрафика, террористические группировки, ополченцы. «Эти внутренние интересы — то, что делает Мадуро сильным», — заключил Болсонару.

При этом президент похвалил своего американского коллегу Дональда Трампа за то, что тот ввел санкции против Венесуэлы.