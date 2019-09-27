Два сотрудника СК погибли в аварии на трассе в Ивановской области

Два сотрудника СК погибли в аварии на трассе в Ивановской области

В Ивановской области легковой автомобиль столкнулся в КАМАЗом. В результате аварии погибли два сотрудника регионального следственного управления СКР, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представительницу ведомства.

«В ДТП погибли два сотрудника следственного управления СК России по Ивановской области. Ведется следствие», — сказала она, не уточнив, находились ли они на службе.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

В региональном управлении МВД рассказали, авария произошла 26 сентября в 17:15 мск на 146 км трассы «Ковров-Шуя-Кинешма». По предварительным данным, водитель 1995 года рождения ехал на машине Volkswagen Tiguan в сторону Кинешма. Он не справился с управлением и въехал в КАМАЗ, который стоял на обочине дороги.