Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 сентября
USD ЦБ: 64,29 (+0,1) Quote, 26 сен, 12:55
Курс евро на 27 сентября
EUR ЦБ: 70,38 (-0,2) Quote, 26 сен, 12:55
Летевший в Токио самолет экстренно сел в Хабаровске из-за неполадок Общество, 02:00 Столтенберг сообщил об обсуждении с Зеленским вступления Украины в НАТО Политика, 01:55 Два сотрудника СК погибли в аварии на трассе в Ивановской области Общество, 01:34 NYT сообщила о работе в ЦРУ пожаловавшегося на Трампа осведомителя Политика, 01:12 МИД назвал безрассудством новые антироссийские санкции США Политика, 00:46 В Сети появилось видео из четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС Общество, 00:34 МЧС объяснило запрет курения на балконах Общество, 00:21 Российским военным пообещали бесплатные походы в цирк Общество, 00:16 Как работает первая в мире плавучая атомная станция Партнерский материал, 00:01 Памфилова предложила реформировать систему выборов в России Политика, 00:00 СМИ сообщили о задержании актера Аверина за дебош в самолете Общество, 26 сен, 23:58 Четыре человека пострадали при стрельбе в общежитии в Москве Общество, 26 сен, 23:41 Макрон объявил день национального траура по Жаку Шираку Общество, 26 сен, 23:19 Лукашенко порассуждал о происхождении «настоящих президентов» Политика, 26 сен, 23:11
Общество ,  
0 
Два сотрудника СК погибли в аварии на трассе в Ивановской области

В Ивановской области легковой автомобиль столкнулся в КАМАЗом. В результате аварии погибли два сотрудника регионального следственного управления СКР, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представительницу ведомства.

«В ДТП погибли два сотрудника следственного управления СК России по Ивановской области. Ведется следствие», — сказала она, не уточнив, находились ли они на службе.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Общество
В ДТП с машиной инкассаторов в Карачаево-Черкесии погибли полицейские

В региональном управлении МВД рассказали, авария произошла 26 сентября в 17:15 мск на 146 км трассы «Ковров-Шуя-Кинешма». По предварительным данным, водитель 1995 года рождения ехал на машине Volkswagen Tiguan в сторону Кинешма. Он не справился с управлением и въехал в КАМАЗ, который стоял на обочине дороги.

Водителя легковой машины госпитализировали в больницу города Вичуга в тяжелом состоянии. При этом пассажиры Volkswagen Tiguan погибли на месте ДТП.

Теги: Ивановская область, ДТП, СКР
Материалы по теме
Два человека погибли в ДТП со скорой в Йошкар-Оле
Общество
В депздраве назвали число пострадавших в ДТП с тремя автобусами в Москве
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter