В ДТП с машиной инкассаторов в Карачаево-Черкесии погибли полицейские

В Карачаево-Черкесии при столкновении служебного автомобиля с броневиком инкассаторов погибли двое сотрудников полиции. Тяжелые травмы также получили еще один сотрудник МВД и водитель-охранник банка. Об этом сообщается на сайте республиканского управления СКР.
ДТП произошло на трассе Черкесск — Домбай, неподалеку от населенного пункта Коста-Хетагурова. Отмечается, что сотрудник межмуниципального отдела МВД России «Карачаевский» на служебной автомашине Ford Focus, в которой находились его коллеги, выехал на встречную полосу. Там он допустил столкновение с бронированным автомобилем Ford Transit, принадлежащим филиалу одного из банков.
Пострадавшие доставлены в местные клиники, их состояние удовлетворительное. По факту ДТП назначена служебная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Ранее 12 декабря в Пензенской области в результате столкновения на трассе трех грузовиков и автобуса один человек погиб и шесть пострадали. ДТП произошло на 408-м км федеральной трассы Р-158 Нижний Новгород — Саратов.