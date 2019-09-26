В РПЦ поспорили с муфтием Москвы о запрете на многоженство

В РПЦ поспорили с муфтием Москвы о запрете на многоженство

Проблема внебрачных связей вызвана дефицитом ответственности супругов и отцов внебрачных детей, а не наличием запрета на многоженство. Об этом сообщил «Интерфаксу» зампредседателя отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

По словам Кипшидзе, представители традиционных религий едины во мнении, что внебрачные связи являются основной причиной кризисов в семейной жизни. В этой связи он порекомендовал укреплять позиции «прочного союза одной мужчины и одной женщины», отметив, что выполнение этой задачи будет способствовать возрождению и укреплению традиционной семьи, в том числе многодетной.

В качестве одного из вариантов решения проблемы бесправного положения внебрачных детей Кипшидзе предложил укреплять правовую ответственность их биологических отцов.

Ранее муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов заявил, что в стране «обязательно нужно узаконить многоженство». По его мнению, подобный шаг помог бы создать в России дополнительную социальную защиту для женщин и прекратить падение нравов в обществе. В ответ в Московском патриархате напомнили, что христианская цивилизация основана на идее моногамии и не приветствует предложенный муфтием формат брака.