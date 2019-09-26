Власти Петербурга проверят данные о драке врачей скорой с пациенткой

В пресс-службе комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга сообщили, что проводят проверку данных о драке в Елизаветинской больнице, передает «РБК Петербург».

Ранее издание Piter.TV опубликовало ролик с этой дракой. На записи женщина оскорбляет сотрудников медперсонала. Один из медиков бросает в ее сторону сигарету. Пациентка продолжает нецензурно ругаться. Затем сотрудница скорой толкает женщину, хватает ее за пальто, бьет по голове. Женщина падает на пол, ее бьют ногой. На видео также присутствует охранник, который не пытается разнять участников конфликта.

Пациентка поступила в больницу из отделения полиции, а врачи, запечатленные на видео, — сотрудники службы скорой помощи Елизаветинской больницы, сказали в комитете по здравоохранению. Там также добавили, что уже удалось установить личности всех медработников, и в настоящее время проводится проверка.

Как сообщает Piter.TV, инцидент произошел около 21:00 25 сентября на территории Елизаветинской больницы.

В пресс-службе Елизаветинской больницы «Фонтанке» подтвердили, что инцидент произошел на территории территории их медучреждения, но отметили, что врачи и охранник на видео не являются их сотрудниками. «Это врачи скорой помощи городской станции скорой медицинской помощи. Охранник — не в штате нашей больницы, это сотрудник другой организации, и он просто не имеет права вмешиваться и трогать других людей», — отметили в пресс-службе.