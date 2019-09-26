В здании на юге Москвы произошел пожар

На юге Москвы произошел пожар, возгорание уже ликвидировано. Об этом сообщили РБК в пресс-службе главного управления МЧС по столице.

Загорелось здание по адресу: Загородное шоссе, дом 1, корпус 2, строение 12, заявили в МЧС. По данным спасателей, возгорание произошло на чердаке, площадь составила примерно 100 кв. м. По данным МЧС, на чердаке двухэтажного здания загорелись деревянный обрешетник кровати и утеплитель. Возгорание было ликвидировано в 17:30 мск. По данным МЧС, информация о пострадавших отсутствует. Позже в ведомстве уточнили, что площадь пожара составила 30 кв. м.

Согласно открытым данным, в здании зарегистрированы автосервис «АПС Моторс» и такси-клуб «Любимое». Согласно информации на сайте сервисного центра Volvo «ГлавАвтоРемонт», он также расположен по указанному МЧС адресу. Там же находится зоомагазин Happy Birds.

25 сентября на крытом ледовом катке в московском парке «Фили» произошел пожар. Возгорание ликвидировали, информации о пострадавших не поступало.