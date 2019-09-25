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На крытом катке в столичном парке «Фили» произошел пожар

В столичном парке «Фили» случился пожар, сообщается на сайте управления МЧС России по Москве. Возгорание произошло на крытом ледовом катке.

Площадь пожара в административном здании парка по адресу: Большая Филевская улица, дом 22, стр. 15, составила 300 кв. м. В 12:48 пожар был полностью ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало.

«Пятый канал» опубликовал видеозапись с места инцидента, на которой виден высокий столб черного дыма, идущий из загоревшегося здания.

В середине августа возгорание произошло на территории спорткомплекса «Лужники» в Москве. По данным МЧС, загорелся утеплитель на площади 10 кв. м. В результате ЧП никто не пострадал.

Теги: пожар, Фили, МЧС, видео
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