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Лукашенко порассуждал о происхождении «настоящих президентов»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске с представителями украинских СМИ поделился рассуждениями о том, откуда берутся президенты. По его словам, президентами рождаются, сообщает агентство БелТА.

«Ты будешь называться президентом, но ты не станешь им, если им не родился. Настоящим президентом, когда между тобой и народом химия какая-то, ты должен родиться», — сказал он. По мнению главы государства, если у тебя от рождения нет подобной химии, то ты можешь быть хорошим, плохим или средним управленцем, но никак не президентом.

Также Лукашенко заявил, что в настоящее время он не присматривает кандидатуру на пост главы государства. «Я не присматриваюсь, где этот президент, но он где-то есть уже. Я же не вечный, и до смерти я президентом не буду. Я просто хочу когда-нибудь пожить, как все люди, — спокойно», — отметил белорусский лидер, добавив, что он будет занимать эту должность столько, сколько люди доверят.

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Лукашенко заявил «никаких детей» на вопрос о транзите власти в Белоруссии

Отвечая на вопрос, сможет ли на предстоящих в следующем году президентских выборах победить несистемный кандидат, например, артист, Лукашенко сказал, что в Белоруссии совершенно иной подход и иная действительность, нежели чем на Украине. «У нас социально ориентированная экономика, мы не станем все резать на куски и приватизировать, у нас нет олигархата, олигархических кланов, которые влияли бы на власть и, упаси бог, на президента», — сказал он, отметив, что в основе всего в Белоруссии лежит справедливость.

При этом Лукашенко добавил, что дело не в роде занятий, а в самом человеке. По его словам, люди уже приучены «идти от жизни» и смотреть, кем является кандидат в президенты. Избиратели, как считает белорусский лидер, не могут закрыть глаза и проголосовать «за кого-то».

Неделю назад Лукашенко прокомментировал слухи о том, что он готовит своих детей к «транзиту власти». «Никакие дети у меня не готовятся ни к какому транзиту власти. Работать со мной, как и прежде, будут только те, кто хочет работать. И кто умеет меня слушать и исполнять мои поручения», — сказал он, комментируя намеченные на 2020 год президентские выборы.

Теги: Александр Лукашенко
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