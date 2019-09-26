Лукашенко порассуждал о происхождении «настоящих президентов»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске с представителями украинских СМИ поделился рассуждениями о том, откуда берутся президенты. По его словам, президентами рождаются, сообщает агентство БелТА.

«Ты будешь называться президентом, но ты не станешь им, если им не родился. Настоящим президентом, когда между тобой и народом химия какая-то, ты должен родиться», — сказал он. По мнению главы государства, если у тебя от рождения нет подобной химии, то ты можешь быть хорошим, плохим или средним управленцем, но никак не президентом.

Также Лукашенко заявил, что в настоящее время он не присматривает кандидатуру на пост главы государства. «Я не присматриваюсь, где этот президент, но он где-то есть уже. Я же не вечный, и до смерти я президентом не буду. Я просто хочу когда-нибудь пожить, как все люди, — спокойно», — отметил белорусский лидер, добавив, что он будет занимать эту должность столько, сколько люди доверят.

Отвечая на вопрос, сможет ли на предстоящих в следующем году президентских выборах победить несистемный кандидат, например, артист, Лукашенко сказал, что в Белоруссии совершенно иной подход и иная действительность, нежели чем на Украине. «У нас социально ориентированная экономика, мы не станем все резать на куски и приватизировать, у нас нет олигархата, олигархических кланов, которые влияли бы на власть и, упаси бог, на президента», — сказал он, отметив, что в основе всего в Белоруссии лежит справедливость.