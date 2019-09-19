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Политика ,  
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Лукашенко заявил «никаких детей» на вопрос о транзите власти в Белоруссии
Президент заявил, что его дети не готовятся к «транзиту власти», и работать он готов без политики «приближенных или удаленных» с теми чиновниками, кто умеет слушать и исполнять поручения
Александр Лукашенко с сыном Николаем (Фото: Виктор Драчев / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя слухи о том, что он готовит своих детей к «транзиту власти», опроверг подобный сценарий. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Никакие дети у меня не готовятся ни к какому транзиту власти. Работать со мной, как и прежде, будут только те, кто хочет работать. И кто умеет меня слушать и исполнять мои поручения», — заявил он.

Обращаясь к премьер-министру Сергею Румасу и главе своей администрации Наталье Кочановой, а также вице-премьерам и министрам, Лукашенко сказал, что если они его не слышат, то им лучше собирать портфели и уходить.

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По его словам, после предстоящих выборов посты за собой сохранят те чиновники, которые «умеют работать и приносят стране пользу». «Я знаю, что у многих из вас и у отдельных чиновников в голове мысль: выборы и прочее, как будет, кто будет работать. Публично вам отвечаю на этот вопрос: тот, кто сегодня работает и выполняет прогнозы, планы, приносит стране пользу, работать будет, естественно», — отметил он, добавив, что у него отсутствует политика «приближенных или удаленных».

Выборы в нижнюю палату парламента Белоруссии назначены на 17 ноября, а в верхнюю палату — на 7 ноября. Президентские выборы в стране запланированы на 2020 год.

У Лукашенко трое детей — Виктор (1975 года рождения), Дмитрий (1980) и Николай (2004). Кроме того, у президента Белоруссии семеро внуков. Старший из них родился в 1998 году, младшая — в 2014-м.

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Автор: Михаил Юшков
Теги: Александр Лукашенко, власть, дети
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