Лукашенко заявил «никаких детей» на вопрос о транзите власти в Белоруссии

Президент заявил, что его дети не готовятся к «транзиту власти», и работать он готов без политики «приближенных или удаленных» с теми чиновниками, кто умеет слушать и исполнять поручения

Александр Лукашенко с сыном Николаем (Фото: Виктор Драчев / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя слухи о том, что он готовит своих детей к «транзиту власти», опроверг подобный сценарий. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Никакие дети у меня не готовятся ни к какому транзиту власти. Работать со мной, как и прежде, будут только те, кто хочет работать. И кто умеет меня слушать и исполнять мои поручения», — заявил он.

Обращаясь к премьер-министру Сергею Румасу и главе своей администрации Наталье Кочановой, а также вице-премьерам и министрам, Лукашенко сказал, что если они его не слышат, то им лучше собирать портфели и уходить.

По его словам, после предстоящих выборов посты за собой сохранят те чиновники, которые «умеют работать и приносят стране пользу». «Я знаю, что у многих из вас и у отдельных чиновников в голове мысль: выборы и прочее, как будет, кто будет работать. Публично вам отвечаю на этот вопрос: тот, кто сегодня работает и выполняет прогнозы, планы, приносит стране пользу, работать будет, естественно», — отметил он, добавив, что у него отсутствует политика «приближенных или удаленных».